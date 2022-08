Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Einbruch in Büroräume - Täter entwenden zwei Kleintresore

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Steimker Berg, Nordsteimker Straße 01.08.2022, 19.30 Uhr - 02.08.29022, 08.30 Uhr

Unbekannte sind in der Nacht zum Dienstag in die Büroräume einer kirchlichen Einrichtung an der Nordsteimker Straße eingebrochen. Was sie dabei alles entwendet haben und wie hoch der angerichtete Gesamtschaden ist, ist Gegenstand derzeitiger Ermittlungen.

Die Täter gellangten zwischen Montagabend 19.30 Uhr und Dienstagmorgen 08.30 Uhr ungehindert an das Gebäude.

Hier erklommen sie einen Balkon und öffneten gewaltsam ein Fenster durch welches sie ins Innere der Räumlichkeiten gelangten.

Scheinbar zielsicher bewegten sie sich in den Büros. Dabei wurden verschlossene Türen oder Behältnisse mit brachialer Gewalt geöffnet.

Letztendlich entwendeten sie zwei Kleintresore mit derzeit unbekanntem Inhalt und flüchteten mit ihnen in unbekannte Richtung.

Die Polizei hofft darauf, dass die Täter beobachtet wurden und bitte um Hinweise an die Polizeiwache in der Heßlinger Straße, Rufnummer 05361/4646-0.

Polizeisprecher Thomas Figge: "Oft entledigen sich Täter unmittelbar nach der Tat von Teilen ihrer Beute. Wir bitten darum, aufgefundene Tresore, Kasseneinsätze etc nicht zu berühren. Es handelt sich hierbei um Spurenträger, also Beweismittel, die für die Ermittlungen von Bedeutung sind. In solchen Fällen rufen sie bitte die Polizei an."

