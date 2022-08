Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Weitere Diebstähle auf Baustellen - Polizei hofft auf Hinweise

Wolfsburg (ots)

Danndorf, Hauptstraße

29.07.2022, 18.00 Uhr - 01.08.2022, 07.00 Uhr

Querenhorst, Vordorfer Straße

29.07.2022, 12.30 Uhr - 01.08.2022, 06.55 Uhr

Wie im Laufe des Montags bekannt wurde, ist der Diebstahl einer Rüttelplatte auf der Baustelle in Danndorf nicht der einzige, der sich am Wochenende ereignete (wir berichteten). Am Montagmorgen stellte eine weitere an der Hauptstraße beschäftigt Baufirma fest, dass auch ihnen am Wochenende eine 500 kg schwere Rüttelplatte entwendet wurde. Der Schaden beläuft sich hierbei auf 10.000 Euro.

Ferner wurde auf einer Baustelle an der Vordorfer Straße in Querenhorst ein Baucontainer von Unbekannten gewaltsam geöffnet und diverse Baumaschinen entwendet. Hier schleppten die Unbekannten Rüttler, Kompressoren, Bohrmaschinen, Generatoren, Messinstrument, Pumpen etc. aus dem Container, entwendeten sie und verursachten einen Schaden von mindestens 30.000 Euro.

Die Polizei geht von einem unmittelbaren Tatzusammenhang aus und hält es für möglich, dass es noch weitere Geschädigte gibt.

Die Beamten hoffen, dass Anwohner Passanten oder Autofahrer verdächtige Personen oder Fahrzeuge an oder auf den Baustellen gesehen haben und bittet um Hinweise an das Polizeikommissariat Helmstedt, Rufnummer 05351/521-0.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell