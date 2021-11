Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Aggressiver Fahrgast beleidigt, bedroht und greift Bundespolizisten an und leistet Widerstand

Köthen, Schönebeck, Magdeburg (ots)

Am Mittwoch, den 24. November 2021 kontrollierte eine der Streife der Bundespolizei in einem Regionalexpress von Köthen nach Magdeburg gegen 13:00 Uhr einen 32-jährigen Reisenden. Als die Beamten den Deutschen ansprachen, reagierte dieser sofort extrem gereizt und verbal aggressiv. Der Mann beleidigte die Beamten immer wieder mit ehrverletzenden Worten, bedrohte sie, ging mehrfach auf sie zu, deutete Angriffe an und erhob den Arm gegen eine Bundespolizistin. Der Angriff wurde unterbunden. Zudem versuchte der Tatverdächtige einige Male sich aus der Maßnahme zu entziehen. Am Bahnhof Schönebeck unternahm er eine lebensgefährliche Flucht über die Gleise in Richtung Stadtgebiet. Er wurde durch die eingesetzte Streife gestellt und für alle weiteren erforderlichen Maßnahmen zur Dienststelle der Bundespolizei mitgenommen. Nach erfolgter Identitätsfeststellung fertigten die Beamten Strafanzeigen wegen Beleidigung, Bedrohung, versuchter Körperverletzung sowie tätlichem Angriffs auf und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Magdeburg, übermittelt durch news aktuell