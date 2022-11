Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Eigeltingen, Lkr. Konstanz) Unfall auf der Friedhofstraße - Polizei sucht Zeugen

Eigeltingen (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Unfall, der sich am Donnerstagnachmittag, gegen 16:30 Uhr, auf der Friedhofstraße ereignet hat. Ein 54-Jähriger fuhr mit einem Opel Antara auf der Friedhofstraße in Richtung Hauptstraße. An der Engstelle auf Höhe der Hausnummer 1 kam dem Opel ein Anhängergespann entgegen. Aufgrund der verengten Fahrbahn hielt der 54-Jährige an, um das Gespann passieren zu lassen. Dabei streifte der Anhänger des Entgegenkommenden die linke Fahrzeugseite des Opels. Ohne sich um eine den verursachten Schaden zu kümmern, fuhr das Anhängergespann jedoch anschließend weiter. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Stockach, Tel. 07771 9391-0, zu melden.

