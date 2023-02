Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Autos zerkratzt - Brennholz entwendet - Falscher Microsoft-Supporter - Zimmerbrand - Unfall

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Burgstetten: Autolackierungen zerkratzt

In der Hauptstraße in Erbstetten wurde in der Nacht zum Dienstag drei Pkw mutwillig beschädigt. Die Lackierungen der Fahrzeuge wurden mittels eines spitzen Gegenstandes zerkratzt und hiermit erheblichen Sachschaden verursacht. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Vorfall aufgenommen und bittet nun um sachdienliche Hinweise, die unter Tel. 07191/9090 entgegengenommen werden.

Oppenweiler: Brennholz entwendet

Im Waldgebiet nahe des Buch-Eich-Parkplatzes wurde zwischen 28. Januar und 13. Februar 2023 Polterholz im Wert von ca. 2300 Euro entwendet. Es handelte sich um 23 Festmeter Buchenholz, wobei die Stämme von den Dieben vor Ort abgesägt und dann vermutlich mit einem Greifarmfahrzeug aufgeladen und abtransportiert wurden. Sachdienliche Hinweise zum Tatgeschehen wird von der Polizei in Sulzbach an der Murr unter Tel. 07193/352 erbeten.

Alfdorf: Unfallflucht

Ein bislang unbekannter Autofahrer befuhr am Dienstag gegen 18.15 Uhr die K 1889 in Richtung Brend, als er leicht auf die Gegenfahrspur geriet einen entgegenfahrenden Pkw Ford streifte. Hierbei gingen die Außenspiegel zu Bruch. Der Unfallverursacher hielt nach dem Vorfall nicht an und flüchtete. Hinweise hierzu nimmt die Polizei in Welzheim unter Tel. 07182/92810 entgegen.

Kernen im Remstal: Warnung vor falschem Microsoft-Support

Ein Senior wurde am letzten Samstag telefonisch von einem Betrüger kontaktiert, der sich als Microsoftmitarbeiter ausgab. Unter dem Vorwand, dass der PC des Seniors fehlerbehaftet sei, gewährte dieser dem Betrüger über eine entsprechende Software einen Fernzugriff auf den Rechner. Dabei kam es auch zu Kontoverfügungen, wobei ca. 470 Euro auf ein ausländisches Bankkonto transferiert wurde.

Die Polizei rät:

- Geben Sie auf keinen Fall private Daten, z.B. Bankkonto- oder Kreditkartendaten, oder Zugangsdaten zu Kundenkonten heraus.

- Gewähren Sie unbekannten Anrufern niemals Zugriff auf Ihren Rechner, beispielsweise mit der Installation einer Fernwartungssoftware.

- Verwenden Sie eine Firewall, Antivirensoftware und aktualisieren Sie sämtliche Software regelmäßig.

- Öffnen Sie keine verdächtigen Anhänge und klicken Sie nicht auf ungewöhnliche Links in Nachrichten.

Weitere Informationen zu diesem Thema gibt es unter anderem auch unter https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/falsche-microsoft-mitarbeiter/.

Waiblingen-Beinstein: Unfallflucht

Zwischen Montagabend und Dienstagmorgen wurde in der Rathausstraße ein geparkter Ford von einem bisher unbekannten Autofahrer beschädigt. Der Schaden am Ford beläuft sich auf etwa 800 Euro. Zeugenhinweise zum geflüchteten Verursacher nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Weinstadt-Großheppach: Zimmerbrand

Aufgrund eines Brandalarmes rückte die Freiwillige Feuerwehr Weinstadt am Dienstagabend kurz nach 19 Uhr mit sieben Fahrzeugen und 41 Einsatzkräften in den Heuweg zur dortigen Flüchtlingsunterkunft aus. Aus bislang unbekannter Ursache kam es in einem Zimmer der Unterkunft zum Brandausbruch. Das Feuer konnte schnell gelöscht werden, der entstandene Sachschaden wird auf 2000 Euro geschätzt. Verletzt wurde beim Brand niemand. Der Polizeiposten Weinstadt hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell