POL-PDNR: Daaden - Diebstahl eines hochwertigen Pedelecs

Dattenberg (ots) - Am Montagmorgen kam es zu einem Spiegelunfall im Begegnungsverkehr auf der B 42, Höhe Wallen. Ein bislang unbekannter Klein-Lkw befuhr die B 42 in Richtung Linz und touchierte den Außenspiegel eines entgegenkommenden Lkw. Im Anschluss setzte der Lkw-Fahrer seine Fahrt in Richtung Linz fort. Hinweise an die Polizeiinspektion Linz unter 02644/9430 oder pilinz@polizei.rlp.de Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Linz/Rhein Telefon: 02644-943-0 ...

