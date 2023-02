Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Schwäbisch Hall: Fahrzeugbrand

Schwäbisch Hall: (ots)

Auf der Kreisstraße 2573 auf Höhe Breitenstein geriet am Mittwoch gegen 16.30 Uhr ein Pkw in Brand. Der Mercedes-Fahrer war mit Anhänger in Richtung Gelbingen unterwegs, als das Fahrzeug Feuer fing. Der Fahrer konnte anhalten und sich unversehrt aus der Gefahrenzone bringen. Die örtliche Feuerwehr wurde alarmiert und war im Einsatz. Der Mercedes brannte letztlich völlig aus, sodass am Fahrzeug ein Totalschaden in Höhe von ca. 30.000 Euro entstand. Während den Löscharbeiten war die Fahrbahn gesperrt. Der dortige Verkehr wird nun einspurig an der Brandstelle vorbeigeführt. Die Fahrzeuge müssen abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell