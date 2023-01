Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Hansestraße/ Mitarbeiterin mit Bierdosen beworfen

Coesfeld (ots)

Ein Ladendieb hat am Mittwoch (18.01.23) die Mitarbeiterin eines Lebensmittelmarktes an der Hansestraße mit vollen Bierdosen beworfen. Auch beleidigte er diese unflätig. Gegen 20.45 Uhr wollte der Mann den Lebensmittelmarkt mit den Bierdosen und einer Packung Reis verlassen, ohne zu bezahlen. Die Mitarbeiterin forderte ihn auf, stehenzubleiben. Er beleidigte die Frau und warf die Bierdosen nach ihr. Als der Täter vor dem Geschäft stand, schleuderte er eine weitere Bierdose gegen die Fensterscheibe. Der Mann flüchtete in Richtung einer Tankstelle an der Dülmener Straße. Die Mitarbeiterin blieb unverletzt.

Der Tatverdächtige soll wie folgt aussehen:

-30-35 Jahre alt -osteuropäisches Erscheinungsbild -1,70 Meter - 1,75 Meter groß -kurze, dunkle Haare -Haare mittig wie Irokesenschnitt gegelt -College-Jacke, lila-violettes Brustteil, weiße Ärmel -dunkelgraue Jogginghose -sprach sehr schlechtes und gebrochenes Deutsch

Die Polizei in Coesfeld bittet unter 02541-140 um Hinweise.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell