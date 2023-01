Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Einbruch in ein Einfamilienhaus in Dannstadt-Schauernheim

Dannstadt-Schauernheim (ots)

Unbekannte Täter verschafften sich durch Aufhebeln eines Fensters, am Samstag, dem 14.01.2023 zwischen 11:00 und 20:00 Uhr, Zutritt zu einem Wohnhaus in der Vom-Stein-Straße in Dannstadt-Schauernheim. Vermutlich wurde/n der/die Täter bei der Tat durch die Eigentümer überrascht, da nach bisherigen Erkenntnissen nichts entwendet wurde. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06235 / 495-0 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) an die Polizeiinspektion Schifferstadt zu wenden.

