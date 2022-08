Polizei Coesfeld

POL-COE: Senden, Messingweg/ Einbruch in Werkstatt

Coesfeld (ots)

Am Messsingweg sind Unbekannte in zwei Gebäude eingebrochen. Durch Aufbrechen einer Tür gelangten sie in eine Werkstatt mit Lager. Die Tatzeit liegt zwischen 20.30 Uhr am Freitag (12.08.22) und 8.30 Uhr am Sonntag (14.08.22). Sie entwendeten unter anderem einen Laptop und eine Schwanenhalskamera.

In der Nacht auf Sonntag (14.08.22) brach ein Unbekannter Täter in den Betriebsraum einer SB- Waschanlage ein, indem er die Tür gewaltsam öffnete. Zwischen 3.20 Uhr und 4.50 Uhr störte ihn ein Zeuge, worauf der Täter in einem dunklen Kombi flüchtete.

Der mutmaßliche Täter kann wie folgt beschrieben werden:

-Männlich -Etwa 30 Jahre alt -Ca. 1,75-1,80 Meter groß -Kurz rasierte Haare -Weißes T-Shirt, Kurze blaue Jeans, weiße Sneaker, Schwarzer Schal bis unter die Augen gezogen

Die Polizei in Lüdinghausen prüft einen Zusammenhang und bittet unter 02591-7930 um Hinweise.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell