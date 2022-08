Polizei Coesfeld

POL-COE: Rosendahl, Osterwick, Eckernstiege/ Böschung als Schlafstätte

Coesfeld (ots)

Das Auto in der Böschung festgefahren, und dann? Ein 18-jähriger Rosendahler beschloss in der Nacht auf Samstag (13.08.22), direkt im Wagen zu nächtigen. Während er seinen Rausch ausschlief kam gegen 6.50 Uhr eine Zeugin vorbei. Sie meldete am Samstagmorgen ein verunglücktes Auto an der Eckernstiege in Osterwick mit einer schlafenden Person auf dem Fahrersitz. Bei Eintreffen der Polizei war ein Rettungswagen vor Ort. Die Polizisten stellten Alkoholgeruch im Atem des Fahranfängers fest. Ein vor Ort durchgeführter Alkoholtest war positiv. Wie der 18-Jährige sagte, hatte er wenden wollen und sich dabei festgefahren. Augenscheinlich unverletzt kam der Rosendahler mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Die Polizisten untersagten die Weiterfahrt, leiteten ein Strafverfahren ein und stellten den Führerschein sicher.

