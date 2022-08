Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Lette, Bruchstraße, Coesfelder Straße

Betrunkener Autofahrer leistet Widerstand

Coesfeld (ots)

Am 13.08.2022, gegen 19.30 Uhr, meldete eine Zeugin den Verdacht einer Trunkenheitsfahrt auf der Bruchstraße in Coesfeld, Lette. Im Rahmen des Einsatzes konnte das entsprechende Auto parkend an einem Wohnhaus auf der Coesfelder Straße in Coesfeld, Lette angetroffen werden. Im rückwärtigem Bereich der Adresse stießen die Beamten auf zwei augenscheinlich alkoholisierte Männer, auf die die Personenbeschreibung zutraf. Einer davon konnte auf Grund der Angaben der Zeugin als Fahrzeugführer identifiziert werden.

Der 34-jährige Autofahrer aus Coesfeld, Lette sperrte sich massiv gegen die polizeilichen Maßnahmen und wurde mittels einfacher körperlicher Gewalt zu Boden gebracht und fixiert.

Auf der Polizeiwache in Coesfeld wurden ihm unter Zwang zwei Blutproben entnommen und entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

Ersten Ermittlungen zufolge ist der 34-jährige Fahrer auch nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis.

