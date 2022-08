Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen, K16, Leversum, tödlicher Verkehrsunfall

Coesfeld (ots)

Am 12.08.2022, gegen 15:04 Uhr, befuhr ein 15-jähriger Rollerfahrer aus Lüdinghausen die K16, aus Richtung B474 kommend, in Fahrtrichtung K8. In Höhe der Anschrift Leversum 54a beabsichtigte der Motorrollerfahrer nach links in einen Wirtschaftsweg abzubiegen. Eine 54-jährige Pkw-Fahrerin aus Dülmen verkannte die Verkehrssituation und beabsichtigte ihrerseits den Rollerfahrer zu überholen. Bei dem Überholversuch kam es zum Zusammenstoß beider Verkehrsteilnehmer und der Rollerfahrer kam zu Fall. Durch den Sturz fügte sich der Rollerfahrer schwere Kopfverletzungen zu und wurde nach Erstversorgung mit einem Rettungshubschrauber einer Klinik zugeführt, wo er kurze Zeit später verstarb. Die K 16 war während der Unfallaufnahme für mehrere Stunden gesperrt. Die Fahrerin des Pkw verletzte sich leicht und konnte nach ambulanter Behandlung entlassen werden. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell