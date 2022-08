POL-COE: Dülmen, L580; Auffahrunfall, Kradfahrer leicht verletzt

Coesfeld (ots) - Am 12.08.2022, gegen 15:04 Uhr, befuhr ein 15-jähriger Rollerfahrer aus Lüdinghausen die K16, aus Richtung B474 kommend, in Fahrtrichtung K8. In Höhe der Anschrift Leversum 54a beabsichtigte der Motorrollerfahrer nach links in einen Wirtschaftsweg abzubiegen. Eine 54-jährige Pkw-Fahrerin aus Dülmen verkannte die Verkehrssituation und beabsichtigte ...

mehr