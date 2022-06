POL-KLE: Geschwindigkeitskontrollen der Polizei im Kreis Kleve

Kerken-Eyll (ots) - Am Dienstag (07.06.2022) meldeten Zeugen gegen 23:45 Uhr den Brand einer Eiche an der Kreuzung Jagdhausweg/ Hoogendyck/ Neuer Bendenweg, dem sogenannten Paulsenkreuz. Das Bauminnere der Eiche, die an einer Seite gespalten ist, war verrußt und angebrannt. Die Feuerwehr hatte den Brand bereits gelöscht. Nach ersten Erkenntnissen war zuvor mindestens eine Person vom Brandort geflüchtet. Da eine ...

