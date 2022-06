POL-KLE: Issum - PKW kollidiert mit Straßenbaum

Kleve (ots) - Durch das Fenster eines Sektionaltors verschaffte sich ein unbekannter Täter in der Zeit von Samstag (04.06.2022), 16:00 Uhr bis Dienstag (07.06.2022), 08:00 Uhr Zugang zum Lager eines Geschäftes an der Kalkarer Straße. Aus dem Lager entwendete der Täter Tomatengläser und flüchtete anschließend mit seiner Beute in unbekannte Richtung. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Beobachtungen in diesem Zusammenhang nimmt die Kripo Kleve unter 02821 5040 ...

mehr