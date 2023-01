Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Frankenthal - Sowohl Fahrer als auch Auto nicht mehr fahrbereit

Bild-Infos

Download

Frankenthal (ots)

Seinen Führerschein los ist seit der vergangenen Nacht ein 33-jähriger Mann aus Ludwigshafen. Dieser wurde aufgrund seiner auffälligen Fahrweise von einem aufmerksamen Verkehrsteilnehmer gemeldet, als er die A650 befuhr. Durch eine Streife der Polizei Frankenthal konnte der 33-Jährige gegen 02:10 Uhr in der Straße Am Kanal angetroffen werden. Die Beamten stellten vor Ort einen Alkoholwert von 1,97 Promille sowie ein stark beschädigtes und nicht mehr fahrbereites Fahrzeug fest. Der Beschuldigte selbst gab an, über die B9, A650 und A65 gefahren und hier mindestens ein Mal verunfallt zu sein. Die genaue Unfallörtlichkeit ist der Polizei bislang noch nicht bekannt.

Der Einfluss von Alkohol oder anderen berauschenden Mitteln stellt eine Hauptunfallursache dar. Wer berauscht fährt, gefährdet nicht nur sich, sondern auch Andere. Gegen den unter Alkoholeinfluss stehenden Fahrzeugführer wurde ein Ermittlungsverfahren und eine Blutprobe eingeleitet. Der Führerschein wurde sichergestellt und gegen ihn kann eine Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder eine Geldstrafe verhängt werden.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell