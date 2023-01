Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Unfall zwischen Roller und PKW - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Dudenhofen (ots)

Am 13.01.2023 gegen 14.30 Uhr, fuhr ein 65-jähriger PKW-Fahrer den Wirtschaftsweg vom Truppenübungsplatz in Richtung Zwölfmannsgarten, als ihm eine 59-jährige Frau auf ihrem Kleinkraftrad (Roller) entgegenkam. Da sich der PKW-Fahrer laut eines unabhängigen Zeugen nicht an das Rechtsfahrgebot hielt kam es auf der dortigen Brücke zu einem Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen, infolgedessen die Dame mit ihrem Knie ans Geländer stieß und sich eine Schürfwunde an der Hand zuzog. Eine medizinische Versorgung war nicht notwendig. Es entstand ein Gesamtschaden an beiden Fahrzeugen in Höhe von ca. 1000 Euro. Im Rahmen der Unfallaufnahme konnte weiterhin festgestellt werden, dass die Rollerfahrerin nicht die erforderliche Fahrerlaubnis besitzt. Den PKW-Fahrer erwartet nun ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung, die Rollerfahrerin wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis.

