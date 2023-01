Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfallflucht - Geschädigter gesucht!

Speyer (ots)

Am 13.01.2023 gegen 15.00 Uhr, befuhr ein 64-jähriger Mann mit seinem PKW die Straße Alter Postweg in Richtung Wormser Landstraße, als er beim Vorbeifahren einen geparkten Transporter, bzw. größeren PKW streifte. Nachdem er zunächst seine Fahrt fortsetzte, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen, fuhr er später nochmals an der Unfallstelle vorbei. Das geparkte Fahrzeug war jedoch nicht mehr vor Ort. Beim Unfallverursacher entstand ein Schaden in Höhe von schätzungsweise 1200 Euro, über den Fremdschaden ist nichts bekannt. Nähere Angaben zu seinem Unfallgegner konnte der PKW-Fahrer, als er den Unfall schließlich bei der hiesigen Polizei meldete, nicht machen. Aus diesem Grund bittet die Polizei mögliche Zeugen und den potentiellen Geschädigten sich unter der Tel. Nr.: 06232/137-0 oder per Email (pispeyer@polizei.rlp.de) bei der Polizeiinspektion Speyer zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell