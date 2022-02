Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Zeugen gesucht

Altenburg (ots)

Lucka: Freitagabend (25.02.2022), kurz vor 22:00 Uhr kamen Polizeibeamte in der Badergasse zum Einsatz. Ein bislang unbekannter Täter beschädigte hier die Fenster nebst Jalousie eines Mehrfamilienhauses. Nach derzeitigen Erkenntnissen scheint der Täter einen "Böller" o.ä. an dem Fenster zur Detonation gebracht zu haben, was den nicht unerheblichen Schaden an dem Fenster verursachte. Zum Glück wurde niemand verletzt. Die Altenburger Polizei ermittelt zum Tatgeschehen und sucht nach Zeugen, welche Hinweise zu dem Verursacher geben können. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 03447 / 4710 bei der hiesigen Dienststelle zu melden. (RK)

