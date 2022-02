Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Gartenlaube aufgebrochen

Altenburg (ots)

Altenburg: Am 26.02.2022 um 12:00 Uhr wurde festgestellt, dass in der Kreuzstraße in der Gartenanlage "Günthers Gärten"Garten durch unbekannte Täter eine Gartenlaube aufgebrochen wurde. Daraus wurden eine Musikbox sowie diverse alkoholische Getränke entwendet. Ermittlungen dazu wurden aufgenommen. Zeugen, welche Hinweise zu den bislang unbekannten Tätern geben können werden gebeten, sich unter der Tel. 03447 / 471-0 zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell