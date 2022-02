Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Werkzeug und alkoholische Getränke aus Keller gestohlen

Greiz (ots)

Weida: Den Einbruch in seinen Keller in der Straße der Zukunft meldete am gestrigen Sonntag (27.02.02022) der 57-Jährige Geschädigte der Greizer Polizei. Demnach verschafften sich unbekannte Täter in der Zeit von November 2021 zum 27.02.2022 Zutritt zum Kellerbereich des Mehrfamilienhauses und stahlen aus dem Abteil des 57-jährigen dort gelagerte Werkzeuge sowie alkoholische Getränke. Die Greizer Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Zeugenhinweise dazu unter der Tel. 03661 / 6210 entgegen. (KR)

