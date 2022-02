Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Handydieb erwischt

Gera (ots)

Gera: Ein lautes Piepen verriet das Vorhaben eines 38 Jahre alten Mannes. Dieser befand sich am Sonntagabend (27.02.2022) in einem Elektronikgeschäft in der Braustraße, um dort offenbar kurz nach 17:00 Uhr ein in der Auslage befindliches Handy zu stehlen. Hierbei löste er jedoch den Alarm aus, so dass Mitarbeiter ihn stellen konnten. Die hinzugerufenen Polizeibeamten leiteten ein entsprechendes Verfahren gegen den aus Herrn ein. Zudem musste er eine Sicherheitsleistung zahlen. (RK)

