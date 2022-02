Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einsatz in Humboldtstraße

Gera (ots)

Gera: Gegen 03:35 Uhr kamen mehrere Polizeistreifen am 27.02.2022 im Bereich einer Bar in der Humboldtstraße zum Einsatz. Nach derzeitigen Erkenntnissen gerieten dort mehrere Personen in einen verbalen Disput. In der Folge griff ein anwesender Security-Mitarbeiter in das Geschehen ein, um die Streitenden zu trennen. In diesem Zusammenhang wurde er von einem 25 Jahre alten Beteiligten körperlich angegriffen und leicht verletzt. Die hinzugerufenen Polizeibeamten leiteten gegen den Angreifer ein entsprechendes Verfahren ein. (RK)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell