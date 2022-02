Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Verkehrsbeeinträchtigung aufgrund von Unfall

Gera (ots)

Am Freitagmittag ereignete sich am Elsterdamm in Gera ein Verkehrsunfall zwischen einem Sattelschlepper und einem Pkw. Zuvor hatte der stadteinwärts fahrende Lkw-Fahrer beim Spurwechsel die neben ihm fahrende 53-jährige Pkw-Fahrerin übersehen und diese vor sich gegen eine Laterne geschoben. Beide Unfallbeteiligten blieben unverletzt, jedoch entstand erheblicher Sachschaden an dem Pkw sowie an der Laterne. Die Unfallstelle musste für ca. eine Stunde halbseitig in beiden Richtungen gesperrt werden, weshalb es zu Verkehrsbeeinträchtigungen kam. (JN)

