Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Zeugen gesucht

Gera (ots)

Am 27.02.2022, gegen 03:00 Uhr, wurden durch Unbekannte mehrere Mülltonnen im Bereich der Rudelsburgstraße und eine Gartenlaube am Sportplatz in Gera Bieblach in Brand gesetzt. Durch die Hitzeentwicklung wurde außerdem ein in der Nähe geparkter Pkw beschädigt. Personen wurden nicht gefährdet oder verletzt. Die Kriminalpolizei Gera hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um sachdienliche Hinweise unter Tel. 0365-8234-0 (JN)

