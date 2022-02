Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Diebstahl von Kompletträdern

Wünschendorf (ots)

Unbekannte entwendeten von Freitag auf Samstag von vier Autos in der Geraer Straße in Wünschendorf die Räder. Die Autos wurden mittels dort befindlicher Pflastersteine aufgebockt, sodass die Räder abmontiert werden konnten. In einem Fall wurde die Heckscheibe beschädigt um so das Felgenschloss zu erlangen. Vermutlich verwendeten der oder die Täter einen Kleintransporter. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Diebstahl geben können, werden gebeten sich bei der PI Greiz zu melden.

