Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Speiseöl verschüttet

Greiz (ots)

Unbekannte schmissen am Freitag zwischen 16 Uhr und 17 Uhr in der Thomasstraße in Greiz ein 200l Fass Speiseöl um. Durch das auslaufende Speiseöl wurde die Einfahrt zur Tiefgarage massiv beschmutzt. Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der PI zu melden.

