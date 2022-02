Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Mehrere Fahrzeuge durch Randalierer beschädigt

Altenburg (ots)

In der Nacht von Samstag zu Sonntag beschädigten Unbekannte mehrere Fahrzeuge im Altenburger Norden. Die Polizei wurde am Sonntagvormittag zunächst in die Alber-Levy-Straße und danach in die Otto-Dix-Straße gerufen. Bei bislang vier abgestellten Pkw wurden die Außenspiegel abgerissen. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung gegen Unbekannt und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Vorfällen machen können, sich mit der Polizeiinspektion Altenburger Land in Verbindung zu setzen.

