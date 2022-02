Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Entwendetes Moped wieder aufgefunden

Zeulenroda (ots)

Die am Dienstag vom Lohweg in Zeulenroda entwendete Simson S51 konnte am Sonntagfrüh gegen 10 Uhr durch einen Beamten der Einsatzunterstützung Gera im Bereich Windmühlenstraße / Heinrich-Wobst-Straße in Zeulenroda wieder aufgefunden werden. Das Moped wurde hier in einer Hecke abgelegt. Zeugen, die Hinweise zum Täter geben können oder in diesem Zeitraum einen Fußgänger mit Helm und ohne Motorrad feststellten, werden gebeten sich bei der PI Greiz zu melden.

