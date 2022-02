Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Feuerlöscher aus Straßenbahn gestohlen - Zeugen gesucht

Gera (ots)

Gera: Sonntagabend (27.02.2022), in der Zeit von 19:00 Uhr bis 23:00 Uhr hielten sich bislang unbekannte Täter in der Straßenbahnlinie 3 im Bereich Gera-Lusan auf. Aus der Bahn stahlen die Täter zwei Feuerlöscher und entkamen unerkannt. Am Folgetag (28.02.2022) stellten Zeugen eine Jugendliche fest, welche beide Feuerlöscher (entleert) bei sich führte. Inwiefern die 15-Jährige für den Diebstahl der Feuerlöscher verantwortlich ist, ist Gegenstand der eingeleiteten Ermittlungen. Die Geraer Polizei sucht hierbei nach Zeugen zur Diebstahlshandlung in der Straßenbahnlinie. Zeugenhinweise werden unter der Tel. 0365 / 829-0 entgegengenommen. (RK)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell