Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: - Lörrach: Zwei absichtliche falsche Alarmierungen - Lörrach: Motorradfahrer wird schwer verletzt - mit linksabbiegenden Pkw kollidiert

Freiburg (ots)

Lörrach: Zwei absichtliche falsche Alarmierungen

Am Freitag, 05.08.2022, und auch am Sonntag, 07.08.2022, sind in Lörrach absichtlich Brandmelder gedrückt worden. Am Freitag, gegen 17:35 Uhr, war dies in einem Kaufhaus in der Innenstadt der Fall, am Sonntag, gegen 14:20 Uhr, in einer Tiefgarage eines Wohn- und Geschäftshauses in der Luisenstraße. In beiden Fällen wurden angebrachte Handmelder betätigt. Feuerwehr und Polizei rückten grundlos aus.

Lörrach: Motorradfahrer wird schwer verletzt - mit linksabbiegenden Pkw kollidiert

Am Freitagmorgen, 05.08.2022, kurz vor 11:00 Uhr, ist ein 60-jähriger Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall in Lörrach schwer verletzt worden. Ein 26-jähriger Mann war von der Bahnhofstraße nach links in die Straße Am Hebelpark abgebogen und mit dem entgegenkommenden Motorrad kollidiert. Der Motorradfahrer kam in der Folge zu Fall. Der Verletzte kam ins Krankenhaus nach Lörrach. Der entstandene Sachschaden liegt bei ca. 5000 Euro am Auto und rund 2500 Euro am Motorrad.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell