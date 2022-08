POL-FR: Rheinfelden: Gartenhütte abgebrannt

Freiburg (ots) - Am Sonntagabend, 07.08.2022, kurz nach 18:00 Uhr, hat es in einem Waldstück oberhalb des Bannweges in Bad Säckingen gebrannt. Auf einer Fläche von 150 bis 200 Quadratmeter brannte die Vegetation. Die Feuerwehr Bad Säckingen rückte mit fünf Fahrzeugen aus und löschte den Brand. Medienrückfragen bitte an: Polizeipräsidium Freiburg Pressestelle Mathias Albicker Telefon: 07741 8316-201 ...

