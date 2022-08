Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: - Waldshut-Tiengen: Unbekannte durchsuchen geparkte Autos und Wohnwagen - möglicher Zusammenhang zu einem Einbruch - Jestetten: Unfallflucht im Amselweg - Zeugen gesucht!

Freiburg (ots)

Waldshut-Tiengen: Unbekannte durchsuchen geparkte Autos und Wohnwagen - möglicher Zusammenhang zu einem Einbruch

In der Nacht auf Sonntag, 07.08.2022, sind in WT-Waldshut geparkte Autos und ein Wohnwagen von Unbekannten durchsucht worden. Insgesamt wurden bislang vier solche Vorfälle gemeldet. An den angegangenen Fahrzeugen konnten auf den ersten Blick keine Aufbruchspuren erkannt werden. Aus dem Wohnwagen wurde ein Flasche Wein und ein E-Book gestohlen, aus einem Pkw Bargeld. Ein möglicher Zusammenhang zwischen diesen Taten und einem mutmaßlichen Einbruch in ein Haus im Schützenmattweg wird derzeit geprüft. Dort war am Sonntagmorgen, gegen 06:15 Uhr, eine jüngere männliche Person von der Hausbesitzerin angetroffen worden. Dieser gab sich überrascht und wurde nach draußen begleitet. Möglicherweise war er in Begleitung weiterer Personen. Gestohlen wurde nichts. Über ein ebenerdiges Kellerfenster dürfte er ins Haus gelangt sein. Die Ermittlungen dauern an.

Jestetten: Unfallflucht im Amselweg - Zeugen gesucht!

In der Nacht zum Freitag, 05.08.2022, hat sich eine Verkehrsunfallflucht im Amselweg in Jestetten ereignet. Ein unbekanntes Fahrzeug war wahrscheinlich beim Rangieren auf einem Hofplatz zunächst gegen einen dort abgestellten Pkw-Anhänger gestoßen, der gegen eine metallische Fahrradgarage geschoben wurde. Während am Anhänger nur geringer Sachschaden entstand, wurde die Fahrradgarage total beschädigt. Der Sachschaden liegt bei rund 1500 Euro. Der Verursacher entfernte sich unerkannt. In der Nachbarschaft wurde gegen 00:45 bis 00:50 Uhr ein lauter Knall wahrgenommen, weshalb der Unfall zu dieser Zeit passiert sein dürfte. Auf Zeugenhinweise hofft der Polizeiposten Jestetten, Tel. 07745 7234.

