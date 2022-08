Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wehr: Einbruch in Wohnhaus

Freiburg (ots)

Zwischen Montag, 01.08.2022, und Sonntag, 07.08.2022, ist in ein Haus in der Hans-Thoma-Straße in Wehr eingebrochen worden. Über die Kellertüre verschafften sich der oder die Einbrecher gewaltsam Zugang zum Haus. Bargeld und zwei Spielekonsolen wurden entwendet. Urlaubsbedingt war das Haus eine Woche lang nicht bewohnt. Die Kriminalpolizei Waldshut-Tiengen (Kontakt 07741 8316-0) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell