Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Aggressiv

Offenburg (ots)

Ein in einem Jugendheim in Lahr vermisster 14-Jähriger sieht nach einem Vorfall am Sonntagabend in der Weingartenstraße einem Strafverfahren entgegen. Der Jugendliche sollte nach einem Hinweis auf seinen Aufenthaltsort in Offenburg durch Beamte des Polizeireviers Offenburg in die Einrichtung zurückgebracht werden. Hierbei beleidigte er die um Schlichtung bemühten Ordnungshüter. Des Weiteren sperrte er sich massiv gegen die polizeilichen Maßnahmen und trat nach den Ermittlern. Hierbei wurde ein Beamter leicht verletzt. Letztlich gelang es, den Jugendliche in das Heim zurückzubringen.

/ya

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell