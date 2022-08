Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Mutmaßliche Zechprellerin schlägt nach Polizeibeamten

Freiburg (ots)

In der Nacht zum Sonntag, 07.08.2022, gegen 01:00 Uhr, hat eine mutmaßliche Zechprellerin vor einer Gaststätte in Waldshut-Tiengen nach einem Polizeibeamten geschlagen. Die Polizei war zunächst von einer anderen Gaststätte verständigt worden. Zwei Frauen hatten ihre Rechnung nicht bezahlt und sollen sich nun in einer anderen Gaststätte aufhalten. Dort wurde die beiden Frauen auch angetroffen und ihre Personalien sollten erhoben werden. Eine 35-jährige Tatverdächtige zeigte sich jedoch damit nicht einverstanden. Vor der Gaststätte soll sie herumgeschrien und sich auf den Boden geworfen haben. Schließlich soll sie einem Polizeibeamten gegen die Brust geschlagen haben. Sie wurde überwältigt und in Gewahrsam genommen. Die Ausweispapiere fanden sich letztlich im mitgeführten Fahrzeug. Die ausstehende Zeche wurde beglichen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell