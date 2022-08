Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: - Lörrach: Verletzter Motorrollerfahrer meldet sich über Notruf - mutmaßlich alkoholisiert Unfall verursacht - Lörrach: Dixi-klo brennt

Freiburg (ots)

Lörrach: Verletzter Motorrollerfahrer meldet sich über Notruf - mutmaßlich alkoholisiert Unfall verursacht

In der Nacht zum Samstag, 06.08.2022, gegen 02:45 Uhr, hat sich in Lörrach ein verletzter Motorrollerfahrer über Notruf gemeldet. Nach einem Sturz sei er beim Gassi gehen mit seinem Hund auf eine stark blutende Verletzung aufmerksam geworden. Diese musste im Krankenhaus versorgt werden. Da der 53-jährige unter Alkoholeinfluss stand und so der Verdacht aufkam, zuvor alkoholisiert gefahren zu sein, wurden zwei Blutproben erhoben. Die vom Rollerfahrer benannte Sturzstelle stellte sich dann als falsch heraus. Tatsächlich dürfte er ein geparktes Auto in Brombach gestreift haben, dann gestürzt sein und sich hierbei die Verletzung zugezogen haben. Sowohl das Auto als auch der Roller wiesen ein passendes Beschädigungsbild auf. Blutspuren auf der Straße zeugten von der erlittenen Verletzung.

Lörrach: Dixi-klo brennt

In der Nacht zum Samstag, 06.08.2022, gegen 02:10 Uhr, hat ein Dixi-Klo vor einem Mehrfamilienhaus in der Pestalozzistraße in Lörrach gebrannt. Das Klo brannte komplett nieder. Durch die Flammen wurde auch ein angrenzendes Gebüsch entzündet. Beides konnte von der angerückten Feuerwehr zügig gelöscht werden. Eine absichtliche Inbrandsetzung kann nicht ausgeschlossen werden. Das Polizeirevier Lörrach (Kontakt 07621 176-0) ermittelt.

