Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Hilgert (ots)

Ein unbekannter Fahrzeugführer beschädigte am Dienstagabend im Vorbeifahren einen, in der Nordstraße parkenden roten Kleinwagen. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Eventuelle Zeugen werden gebeten, sich unter 02624/9402-0 mit der Polizei Höhr-Grenzhausen in Verbindung zu setzen.

