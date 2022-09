Bundespolizeidirektion Berlin

BPOLD-B: Zwei Schleusungen am Wochenende aufgedeckt

Eisenhüttenstadt / Frankfurt (Oder) (ots)

Die Bundespolizei hat am Wochenende in Eisenhüttenstadt und auf der BAB 12 zwei Schleusungen mit insgesamt 22 Personen aufgedeckt. Einen mutmaßlichen Schleuser nahmen die Beamten vorläufig fest.

Nach einem Bürgerhinweis kontrollierten am Samstag gegen 12:30 Uhr Einsatzkräfte der Bundespolizei in Eisenhüttenstadt, Ortsteil Fürstenberg, mehrere ägyptische Staatsangehörige, die zuvor dort ein Kleintransporter abgesetzt haben soll. Ein Polizeihubschrauber unterstützte bei der Suche nach den Personen und dem Schleuserfahrzeug aus der Luft.

Alle 17 Männer im Alter von 19 bis 42 Jahren besaßen keine aufenthaltslegitimierenden Dokumente.

Am Sonntag schleuste ein 30-jähriger usbekischer Staatsangehöriger zwei Männer, eine Frau sowie zwei Kinder nach Deutschland ein.

Gegen fünf Uhr kontrollierte eine Streife einen aus Polen kommenden Pkw Opel auf der Bundesautobahn 12, an der Anschlussstelle Frankfurt (Oder) West. Der 30-jährige Fahrer wies sich mit seinem usbekischen Reisepass und Führerschein aus. Über weitere aufenthaltslegitimierende Dokumente verfügte er nicht.

Bei den weiteren fünf Fahrzeuginsassen handelte es sich um irakische Staatsangehörige im Alter von vier bis 54 Jahren, die keinerlei aufenthaltslegitimierende Dokumente mit sich führten.

In beiden Fällen brachten die Beamten die mutmaßlich geschleusten Personen in die Dienststelle und leiteten Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der unerlaubten Einreise und des unerlaubten Aufenthalts ein. Sie wurden nach Abschluss der Bearbeitung und Äußerung eines Schutzersuchens an die Zentrale Ausländerbehörde in Eisenhüttenstadt übergeben.

Den Fahrer und mutmaßlichen Schleuser schob die Bundespolizei nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen mit einer zweijährigen Wiedereinreisesperre nach Polen zurück.

