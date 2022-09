BPOLD-B: Taschendiebe auf frischer Tat festgenommen

Guben (ots) - Bereits am Freitagnachmittag nahm die Bundespolizei einen mutmaßlichen Schleuser vorläufig fest. Er hatte sieben Männer in einem PKW nach Deutschland eingeschleust. Vorausgegangen war ein Hinweis des Gemeinsamen Zentrums der deutsch-polnischen Polizei- und Zollzusammenarbeit in Swiecko. Gegen 16:30 Uhr bemerkten Bundespolizisten einen in Polen zugelassenen Opel Zafira und einen Skoda im Kreuzungsbereich ...

mehr