POL-FR: Unfallflucht- Zeugen gesucht

Neuenburg (ots)

Am frühen Sonntagmorgen, 12.02.2023, zwischen 04:00 Uhr und 05:30 Uhr, kam es in Neuenburg am Wuhrloch zu einem Verkehrsunfall. Ein PKW kam, vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit, von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Fahrbahnteiler. Dieser, sowie die dortigen Verkehrszeichen wurden durch die Kollision zerstört. An dem Fahrzeug dürfte erheblicher Schaden an der Fahrzeugfront entstanden sein. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Anhand der bisherigen Ermittlungen dürfte es sich bei dem Verursacherfahrzeug um einen schwarzen 5er-BMW mit M-Paket, Baujahr 2010-2014, gehandelt haben. Zum Fahrer bzw. den Fahrzeuginsassen ist bislang nichts bekannt.

Zeugen des Unfalls sowie Personen, welche Angaben zum Verursacherfahrzeug sowie dem verantwortlichen Fahrzeugführer machen können, werden gebeten, sich unter 07631/1788-0 beim Polizeirevier Müllheim zu melden.

