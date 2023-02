Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Verkehrsunfallflucht zwischen Pkw und E-Bike - Fahrradfahrer gesucht

Freiburg (ots)

Am Freitagmittag, 10.02.2023, gegen 11:50 Uhr ereignete sich an der Einmündung der Sankt-Georgener-Straße zur Besanconalle ein Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem unbekannten Fahrradfahrer.

Der Pkw befuhr zuvor die Sankt-Georgener-Straße in Richtung Munzinger Straße. An der Kreuzung der Sankt-Georgener-Straße/Besanconallee bog der Pkw-Fahrer rechts ab, um die Besanconallee in Richtung Rieselfeld zu fahren. Zu diesem Zeitpunkt soll sich ein Fahrradfahrer auf dem baulich getrennten Fahrradweg der Besanconallee befunden haben. Der Fahrradfahrer fuhr hierbei von der Aral-Tankstelle kommend in Richtung des Kreuzungsbereiches. Bei dem Einmündungsbereich kam es offenbar zur Kollision zwischen dem Fahrradfahrers und dem Pkw.

Am Pkw entsteht Sachschaden. Der Fahrradfahrer entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle in Richtung Sankt Georgen ohne dem anderen Unfallbeteiligten seine Personalien zu übermitteln.

Es soll sich hierbei um einen 40-46 Jahre alten Mann gehandelt haben, ca. 175 groß, europäisches Aussehen, rasiert, dünnes Gesicht, Brille mit schwarzem Brillengestell. Bei dem Fahrrad soll es sich um ein auffallendes, babyblaues Herrenfahrrad, bzw. E-Bike mit Fahrradtaschen gehandelt haben.

Die Verkehrspolizei Freiburg (Tel.: 0761-882-3100) hat den Unfall aufgenommen und sucht Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zum Unfallhergang oder dem gesuchten Fahrradfahrer geben können. Auch der Fahrradfahrer wird gebeten sich bei der Polizei zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell