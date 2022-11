Verkehrsdirektion Koblenz

POL-VDKO: 60jährige prallt frontal in herrenlosen Anhänger

Koblenz (ots)

Gegen 20:08 Uhr wird der hiesigen Dienststelle ein Verkehrsunfall mit Personenschaden im Bereich Urbach, Kreis Neuwied, BAB 3, Fahrtrichtung Köln, KM 63,2 gemeldet. Der 63 jährige Schweizer Fahrzeugführer befuhr mit seinem Pkw mit Anhänger den mittleren der drei Fahrstreifen der oben genannten Örtlichkeit, als er aus bislang ungeklärter Ursache seinen gezogenen Anhänger verlor. Der unbeleuchtete Anhänger kam auf dem linken Fahrstreifen zum Stehen. ON 02 konnte nicht mehr ausweichen und prallte frontal mit ihrem Pkw in den Anhänger. ON 02 wurde durch den Aufprall eingeklemmt und musste von der Feuerwehr geborgen werden. Nach Rücksprache mit dem behandelnden Notarzt erlitt die 56 jährige Frau dabei schwere Verletzungen. Die beiden Unfallbeteiligten Pkw und der Anhänger wurden hoheitlich sichergestellt und werden von einem durch die StA Koblenz beauftragen Gutachter untersucht. Die BAB in Fahrtrichtung Köln ist weiterhin gesperrt. Der Verkehr wird über die Raststätte Urbacher Wald abgeleitet. Umleitungsstrecken wurden bereits ab dem ADD geschaltet.

