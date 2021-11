Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Unfallflucht auf der Gerichtsstraße

Lübbecke (ots)

Nach einer Unfallflucht in der Gerichtsstraße am vergangenen Donnerstag bitten die Beamten um Zeugenhinweise.

So hatte eine Frau ihr graues Mercedes C-Klasse Cabrio zwischen 19.50 Uhr und 21.30 Uhr in Höhe des Alten Amtsgerichts abgestellt und war anschließend nachhause gefahren. Wenig später bemerkte sie einen frischen Unfallschaden am Heck des Wagens. Vom Unfallverursacher hingegen fehlte jede Spur.

Wer sachdienliche Hinweise geben kann, der meldet sich bitte im Verkehrskommissariat Lübbecke unter Telefon (0571) 88660.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell