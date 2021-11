Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Geklautes Auto in Straßengraben aufgefunden

Rahden (ots)

Ein vom Mitarbeiterparkplatz einer Gaststätte in Preußisch Ströhen entwendeter und später verunfallt aufgefundener Hyundai beschäftigt derzeit die Polizei.

Das Auto war am Samstag gegen 18 Uhr den Angaben nach durch einen Mitarbeiter auf dem Parkplatz der Gaststätte "Speukenkieker" in der Moororter Straße abgestellt worden. Sonntagnacht gegen 1.15 Uhr bemerkte man schließlich, dass der Hyundai i10 nicht mehr an seinem Platz stand und verständigte daraufhin die Beamten. Um kurz nach 2 Uhr fand sich der schwarze Kleinwagen verunfallt in Nähe der Landesgrenze in einem Straßengraben an der Straße "Auf der Schwielge" wieder.

Wer den Hyundai an den Unfallort steuerte und vom genannten Parkplatz entwendete, ist gegenwärtig unklar und Bestandteil der polizeilichen Ermittlungen.

Hinweise zum Verursacher bitte an die Polizei unter Telefon (0571) 88660.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell