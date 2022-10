POL-D: Meldung aus dem Bereich der Autobahnpolizei - Wuppertal - L 418 - Falschfahrerin verursacht Verkehrsunfall - Seniorin leicht verletzt

Düsseldorf (ots) - Wersten - Kollision zwischen Pkw und U-Bahn - Autofahrer schwer verletzt Mittwoch, 12. Oktober 2022, 21:36 Uhr Bei einem Verkehrsunfall gestern Abend in Wersten wurde ein Pkw-Fahrer so schwer verletzt, dass er mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen der Polizei Düsseldorf hielt ein ...

mehr