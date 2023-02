POL-FR: Pressemitteilung zur Spielbegegnung SC Freiburg - VfB Stuttgart

Freiburg (ots) - Emmendingen Am Freitag gegen 22.30 h wurde durch Anwohner ein Brand in einer Gemeinschaftsunterkunft in Emmendingen, Am Sportfeld, gemeldet. Beim Eintreffen der Rettungskräfte standen Teile des Gebäudes in Flammen. Alle Bewohner konnten durch die Feuerwehr Emmendingen gerettet werden. Ein Bewohner wurde durch den Brand leicht verletzt. Das Gebäude ist nicht mehr bewohnbar. Die Versorgung der Personen ...

