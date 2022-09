Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Frau weigert sich Hausflur zu verlassen

Kaiserslautern (ots)

Wegen Hausfriedensbruchs ermittelt die Polizei gegen eine 33-Jährige. Ein Zeuge meldete am Dienstagmorgen, dass eine Frau im Hausflur eines Mehrfamilienhauses in der Marie-Juchacz-Straße sitzt und sich weigere zu gehen. Auf Ansprache durch die Polizeibeamten zeigte sich die Frau uneinsichtig und verweigerte jegliche Zusammenarbeit. Zwecks Personalienfeststellung wurde die 33-Jährige mit zur Dienststelle genommen. Dort beleidigte sie die Beamten und drohte, sich selbst zu verletzen. Die Frau wurde auf eigenen Wunsch in ein Krankenhaus gebracht. Auf sie kommen Anzeigen wegen Hausfriedensbruch und Beleidigung zu. |elz

