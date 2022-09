Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Drogen im Gebüsch versteckt

Kaiserslautern (ots)

Zwei Jugendliche sind am Dienstagabend in der Friedrich-Karl-Straße mit Drogen und einem Messer aufgefallen. Die jungen Männer im Alter von 15-Jahren saßen auf einer Parkbank. Als sie eine Polizeistreife erblickten, versuchte einer der beiden eine schwarze Plastiktüte in einem Gebüsch zu verstecken. Wie sich herausstellte enthielt sie mutmaßlich Cannabis. Die Polizei stellte drei "Portionen" einer in Aluminiumfolie verpackten, grünen, pflanzlichen Substanz sicher. In seinem Hosenbund hatte der 15-Jährige unterm T-Shirt ein Messer versteckt. Die Klinge wurde vorsorglich sichergestellt. Den jungen Mann erwartet jetzt ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. |erf

